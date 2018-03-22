Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117110
ALTIN
168.231
DOLAR
3.9332
STERLİN
5.5530
EURO
4.8403
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Hasankeyf’te tahliye gerginliği

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yeni evleri teslim edilmeden evlerinden çıkarılmaya çalışıldıklarını ileri süren vatandaşlar, yol kapatıp eylem yaptı. Polis, eylem yapan gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Bu sırada bir kişi, kendini köprüden atmaya çalıştı. İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, vatandaşların sorunlarının çözümü için gerekenin yapılacağını ifade etti.

22 Mart 2018 Perşembe 13:43
Hasankeyf’te tahliye gerginliği

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yeni evleri teslim edilmeden evlerinden çıkarılmaya çalışıldıklarını ileri süren vatandaşlar, yol kapatıp eylem yaptı. Polis, eylem yapan gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Bu sırada bir kişi, kendini köprüden atmaya çalıştı. İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, vatandaşların sorunlarının çözümü için gerekenin yapılacağını ifade etti.

Hasankeyf’te, Ilısu Barajı nedeniyle, evleri boşaltılacak olan vatandaşlar, yeni evleri teslim edilmeden evlerinden çıkarılmaya çalışıldıklarını ileri sürerek, belediye önünde toplandı. Burada İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra, Türk bayrakları eşliğinde Batman-Mardin karayoluna yürüdü. Grup, burada oturma eylemi yaparak, yolu trafiğe kapadı. Eylem nedeniyle olay yerinde bulunan polis ekipleri ise vatandaşlara dağılmaları yönünde anons yaptı. Polis, uyardığı vatandaşlara, eylemlerini sonlandırmamaları nedeniyle tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında grup içerisinde bulunan ve polise sandalye fırlatan bazı şahıslar gözaltına alındı. Bu sırada bir vatandaş da kendini köprüden atmaya çalıştı. Şahıs, köprünün üzerinden geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olayın ardından Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, vatandaşları sakinleştirmek amacıyla olay yerine geldi. Grubun saldırısına uğrayan Kösalı olay yerinden ayrılırken, vatandaşlarla konuşan Kaymakam Baygüven, sorunun çözülmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

Grup adına açıklama yapan Kaleiçi Muhtarı Murat Batıhan ise, “Söz konusu taleplerimizi bugüne kadar resmi mercilere iletmemize rağmen bir sonuç elde edemediğimiz gibi bir muhatap da bulamadık. Sonuç olarak, biz Hasankeyf halkı yeni yerleşim alanı yaşanılabilir bir hale getirilmeden, mağdur edilen hak sahiplerine hak sahiplikleri iade edilmeden, söz verilen Hasankeyf halkının istihdamı sağlanmadan, yapılan bütün çalışmalar halkın hassasiyeti ve güvenliği sağlanmadan süresiz olarak eylemlerimiz devam edeceğiz” dedi.

Grup daha sonra dağıldı.

(Hüseyin Sakar - Osman Arslan/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 ilde muvazzaf askerlere FETÖ’den gözaltı kararı
12 ilde muvazzaf askerlere FETÖ’den gözaltı kararı
Devriye gezen jandarma PKK üyesini yakaladı
Devriye gezen jandarma PKK üyesini yakaladı
Sason’da 1 terörist daha: Operasyon sürüyor
Sason’da 1 terörist daha: Operasyon sürüyor
Doğu Guta’da saldırı: 19 ölü
Doğu Guta’da saldırı: 19 ölü
Soyguncuya canı pahasına direndi
Soyguncuya canı pahasına direndi
Boğaziçi Üniversitesindeki aymazlığa 5 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesindeki aymazlığa 5 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim