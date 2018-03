Hapis cezasına çarptırılan Taş’tan açıklama geldi

FETÖ medya yapılanmasına ilişkin davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Atilla Taş, “Yargı kararıdır saygı duyacağız, ben adalete her zaman inandım, her zaman güveniyorum” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada “FETÖ/ PDY örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılan Atilla Taş, kararın ardından kısa bir açıklama yaptı. Taş, “Şimdi yargı kararıdır, sonuçta saygı duyacağız. Ben her zaman söylüyorum, adalete her zaman inandım her zaman güveniyorum. Ben muhalefet ettim, başka hiçbir şey yapmadım. Muhalefet etmek bu ülkede ne kadar suçsa ben o kadar suçluyum başka bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

(Yusuf Melikoğlu /İHA)