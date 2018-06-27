Hamile kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Keşan-İstanbul istikametinde seyreden Can Karabulut (23) yönetimindeki 34 LL 9825 plakalı otomobilin, aynı istikamette giden Murat Bolat yönetimindeki 22 AAD 942 plakalı motosiklete Yenimuhacir beldesi yakınlarında çarpması sonucu meydana geldi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 7 haftalık hamile Elif Bolat hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ayhan Gülver/İHA)