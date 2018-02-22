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Halkevleri Genel Başkanı Dilşat Aktaş’a gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Halkevleri Genel Başkanı Dilşat Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

22 Şubat 2018 Perşembe 09:54
Halkevleri Genel Başkanı Dilşat Aktaş’a gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökme çağrısında bulunanlara karşı harekete geçti. Başsavcılık, aralarında Halkevleri Genel Başkanı Dilşat Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Başsavcılığımızca sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Operasyonunu protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını daha önceden duyurmuştuk. Bu soruşturma kapsamında 12 kişi hakkındaki gözaltı işlemlerine devam edilmektedir. Halkevleri Genel Başkanı da bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır" denildi.

Son Güncelleme: 22.02.2018 10:19
Anahtar Kelimeler:
Dilşat AktaşHalkevleri
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