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Halkalı'da klima dış ünitesini güpegündüz çaldılar

İstanbul Halkalı’da bir dükkanın yol üzerinde bulunan klima dış ünitesini güpegündüz yerinden söken hırsızın rahatlığı kameralara yansıdı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:41
Halkalı'da klima dış ünitesini güpegündüz çaldılar

Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işlek bir cadde üzerinde bulunan bir mağazanın yol üzerinde bulunan klima dış ünitesini gözüne kestiren bir kişi, taşıma arabası ile dükkan önüne geldi. Yanında bulunan aletlerle hızlıca klimayı yerinden söken hırsız daha sonra klimayı arabaya yükleyip olay yerinden uzaklaşmak istedi. Birkaç adım attıktan sonra klimayı düşüren hırsız yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yeniden klimayı arabaya yükleyerek kayıplara karıştı.

Güpegündüz yaşanan klima hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın taşıma arabası dükkanın önünde duran klimanın yanına geldiği ve hortumunu söktüğü görülüyor. Daha sonrada tam gideceği sırda arabadan klimayı düşürdüğü görülüyor. Yoldan geçen araçlara aldırış etmeyen hırsızın rahat bir tavırla klimayı arabaya tekrar yükleyip olay yerinde uzaklaştığı görülüyor.

Son Güncelleme: 17.01.2018 10:21
Anahtar Kelimeler:
HalkalıKlima Hırsızlığı
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