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Halk otobüsü seçim bürosuna daldı: 2 yaralı

Niğde’de iftar saatinde bir halk otobüsünün AK Parti seçim bürosuna dalması sonucu otobüs şoförü ve 1 yolcu yaralandı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 23:06
Halk otobüsü seçim bürosuna daldı: 2 yaralı

Niğde’de iftar saatinde bir halk otobüsünün AK Parti seçim bürosuna dalması sonucu otobüs şoförü ve 1 yolcu yaralandı.

İddiaya göre, İmam Hatip Meydanı’nda Halil C. yönetimindeki 51 H 0015 plakalı şehir içi halk otobüsü, tansiyonu düşen şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhalarına çarparak AK Parti seçim bürosuna girdi. Kazada sürücü ve 1 yolcu yaralanırken, seçim bürosunun açık olmaması faciayı önledi. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)
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