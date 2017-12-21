Haliç’ten erkek cesedi çıktı

Eminönü, Haliç açıklarında su üzerinde hareketsiz bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler deniz polisinden yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Deniz Polisi ve Deniz Arama Kurtarma Birliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışma sonrasında su üzerinde bulunan cesedi Eminönü Adalar İskelesine çıkardı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda şahsın boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Deniz Polisi ve Deniz Arama Kurtarma Birliğine bağlı ekipler tarafından karaya çıkarılan cesedin 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Yapılan olay yeri çalışmalarının ardından şahsın cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı