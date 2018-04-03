Halı silkelerken ölüyordu

İstanbul Sultanbeyli’de halı silkelerken yaklaşık 8 metrelik çukura düşen kadın yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Yavuz Sokak’ta meydana geldi. Halı silkelemek için yan taraftaki arsaya gelen S. T. biranda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metrelik çukura düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan S.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)