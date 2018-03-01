Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul -1°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118012
ALTIN
160.627
DOLAR
3.8106
STERLİN
5.2360
EURO
4.6449
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Hakkari’de insan kaçakçılarına yönelik operasyon

Hakkari merkezli düzenlenen operasyonda ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile parada sahtecilik’ suçlarından 6 kişi tutuklanırken, bunların ifadeleri doğrultusunda ise 11 kişi yakalandı.

01 Mart 2018 Perşembe 10:54
Hakkari’de insan kaçakçılarına yönelik operasyon

Hakkari merkezli düzenlenen operasyonda ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile parada sahtecilik’ suçlarından 6 kişi tutuklanırken, bunların ifadeleri doğrultusunda ise 11 kişi yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda 20 Şubat 2018 günü Ankara, Van ile Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile parada sahtecilik’ suçunu işlemek amacıyla şebeke kuran ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 9 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İFADELER DOĞRULTUSUNDA İKİNCİ OPERASYON

Şahısların Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadeleri doğrultusunda, 23 şahsın daha ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile parada sahtecilik’ suçlarına karıştığının tespit edilmesi üzerine; 28 Şubat günü Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan ve firari durumda olan 12 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları da devam ediyor.

KADIN VE ÇOCUKLARI ÖLÜME TERK ETMİŞLER

Yakalanan 11 şüpheli şahsın alınan ifadeleri neticesinde firari şahıslardan birinin, 27 Şubat 2018 günü Türkiye-Irak sınırında güvenlik güçlerince donarak yaşamını yitirmiş 1 çocuk ile donmak üzereyken bulunarak tedavi altına alınan 1 kadın ve 3 çocuğun da para karşılığında yasa dışı yollardan Türkiye’ye girişini organize eden ve parayı aldıktan sonra onları arazide bırakan kişi olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

(Feyzullah Taş/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 ilde FETÖ’ye çifte operasyon: 42 gözaltı
23 ilde FETÖ’ye çifte operasyon: 42 gözaltı
Yiğitcan’ın annesi mahkemede konuştu
Yiğitcan’ın annesi mahkemede konuştu
Bursa’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Bursa’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Oto hırsızları ortalığı birbirine kattı
Oto hırsızları ortalığı birbirine kattı
Öğrencileri taşıyan otobüste panik anları kamerada
Öğrencileri taşıyan otobüste panik anları kamerada
Öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı
Öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim