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Hakkari’de 19 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca kırsalında tespit edilen bir sığınakta 19 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:22
Hakkari’de 19 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca kırsalında tespit edilen bir sığınakta 19 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çukurca ilçesi Gündeş köyü Gündek Vadisi bölgesinde tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada; 1 adet elektronik düzeneğe bağlı el telsizi, 11 kilogram kırmızı renkli plastik patlayıcı, 8 kilogram toprak renkli plastik patlayıcı, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 2 adet piknik tüpü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş /İHA)
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