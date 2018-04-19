Hakkari’de 19 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca kırsalında tespit edilen bir sığınakta 19 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çukurca ilçesi Gündeş köyü Gündek Vadisi bölgesinde tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada; 1 adet elektronik düzeneğe bağlı el telsizi, 11 kilogram kırmızı renkli plastik patlayıcı, 8 kilogram toprak renkli plastik patlayıcı, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 2 adet piknik tüpü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş /İHA)