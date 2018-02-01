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Hakkari Çukurca’da roketli saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı bölgesinde bulunan askerlere yönelik terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 12:31
Hakkari Çukurca’da roketli saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesindeki askerlere terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 5 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bugün saat 10.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca Güven Dağı’nda bulunan askerlere roket olduğu değerlendirilen silahla saldırı yapıldığını ve 1 piyade sözleşmeli erin şehit olduğunu, 5 personelin ise yaralandığını söyledi.

Son Güncelleme: 01.02.2018 12:46
Anahtar Kelimeler:
HakkariçukurcaRoketli Saldırışehit
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