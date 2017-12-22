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Haciz memurlarını yarı çıplak halde silahla kovaladı

Sancaktepe’de haciz işlemleri için bir eve giden memurlar, elinde tabanca ile yarı çıplak halde kapıyı şahsı karşılarında görünce şaşkına döndü.

22 Aralık 2017 Cuma 09:44
Haciz memurlarını yarı çıplak halde silahla kovaladı

Olay, dün 12.30 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesinde meydana geldi. İcra memurları haciz işlemleri için 26 yaşındaki Ozan Ö.’nun evine geldi. İcra memurları kapıyı açan Ozan Ö.’yu ikna etmek için bir süre uğraştı. İcra memurlarının ikna çalışmaları sırasında sinirlerine hakim olamayan Ozan Ö. evde bulunan tabancayı alarak icra memurlarına doğrulttu. Gördükleri durum karşısında şaşkına dönen icra memurları çözümü kaçmakta bulurken, Ozan Ö. ise memurları don atlet kovalamaya başladı. İcra memurları hızlı bir şekilde binadan uzaklaşırken, Ozan Ö.’nün ise don atlet bina dışına çıkması çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi.

Dün öğle saatlerinde yaşanan olay sonrası korkuyla binayı terk eden icra memurları durumu polise bildirdi. Olay üzerinde çalışma başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler,çok sayıda adreste araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrası n Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Ozan Ö.’yü tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İcra Memurlarına karşı tehdit ve Hakaret suçundan alınarak polis merkezine götürülen Ozan Ö. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ozan Ö. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sancaktepe’de yaşanan trajikomik olay ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, iki tane icra memurunun binadan hızlı bir şekilde kaçması ve arkasından da şahsın don ve atletli bir şekilde elinde tabanca ile kovalaması görülüyor.

Son Güncelleme: 22.12.2017 09:52
Anahtar Kelimeler:
SancaktepeHaciz MemurlarıIcraIcralık
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