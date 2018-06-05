Güvenpark davasında 4 sanığa müebbet istemi

Ankara Güvenpark’ta gerçekleştirilen bomba araçlı terör saldırısı davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 4 sanığın 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 bin 518’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ankara Güvenpark’ta 13 Mart 2016’da gerçekleştirilen ve 36 kişinin öldüğü, 344 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı ile ilgili aralarında PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 7’si tutuklu 55 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanıklar İbrahim Halil Demirer, Velat Cin, Mehmet Veysi Dolaşan ve Suphi Akbaş’ın 36 kişi için "kasten adam öldürme" suçundan 36’şar kez, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan da birer kez olmak üzere 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, 4 sanık için ayrıca, 344 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "mala zarar verme" ve "patlayıcı madde nakletme" suçlarından 7 bin 518’er yıl hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Sanıklar Sebahattin Karakoç, Azamettin Karakoç, Rıdvan Tekin, Uğur Ayçil ve Semih Yürek’in "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcı, sanıklar Vehbi Karakoç, Hamza Yılmaz, Hüsamettin Atar, Baran Ergin, Seydi Ayçil ve Gülsevim Kalay’a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı sanık Neval Basut’un ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

Savcı, davanın firari sanıkları PKK/KCK’nın sözde üst düzey yöneticileri olan Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Fethi Şarlatan, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hamiyet Yalçınkaya, Hejar Çelik, Hülya Eroğlu, Hülya Oran, Zübeyr Aydar, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Tahir Kılıç, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Murat Üçer, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuran Er, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Şerif Başboğa ile diğer firari sanıklar Vahit Ayçil ve Necati Utku Kiraz hakkındaki dosyanın ayrılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından ara kararını veren mahkeme, duruşmayı 27 Eylül’e erteledi.

(Abdullah Sarica/İHA)