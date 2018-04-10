Güvenlik korucularına yıldırım isabet etti: 1 şehit, 7 yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etmesi sonucu 1 korucu şehit oldu, 7 korucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etti. Olayda, 8 güvenlik korucusu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan korucular, tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan bir güvenlik korucusu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

(Mehmet Niyazi Deniz /İHA)