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Güvenlik görevlisi hırsızı suçüstü yakaladı

İstanbul Beyoğlu’nda bir eve giren hırsızları kameradan fark eden güvenlik görevlisi, silahını çekip hırsızlara müdahale etti.

22 Şubat 2018 Perşembe 09:44
Güvenlik görevlisi hırsızı suçüstü yakaladı

İstanbul Beyoğlu’nda bir eve giren hırsızları kameradan fark eden güvenlik görevlisi, silahını çekip hırsızlara müdahale etti. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar koşarak kaçarken, görevli binaya tırmanan hırsızı ise yakalayarak polise teslim etti.

Olay, 9 Şubat Cuma günü saat 04.10’da Beyoğlu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı cadde üzerinde daha önce de bir inşaata girerek hırsızlık yapan çete, bu kez hemen yanındaki bir binayı gözlerine kestirdi. Binanın önüne gelen 4 kişi çevreyi bir süre gözetledikten sonra hırsızlardan biri pencerelerdeki ferforjeleri merdiven olarak kullanarak en üst kata tırmandı. Diğer hırsızlar ise kendilerini güvenlik kameralarından izleyen apartman görevlisinden habersiz çevrede gözcülük yaptı. Bu esnada en üst kata tırmanan hırsız, içeriden aldığı televizyonu ip bağlayarak aşağıya indirmek istedi. Hırsızlar televizyonu aşağıya indirmek için plan yaptıkları esnada yan binada gece çalışan güvenlik görevlisi Rıdvan Karataş, silahını çekip hırsızlara doğru koşmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran hırsızlardan 3’ü koşarak kaçarken, eve tırmanan yaşı küçük hırsız ise yakalandı. Karataş, polisi arayarak zanlıyı polise teslim etti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“KOŞUP YAKALADIM, SİLAHIMI ÇEKTİM VE BİRKAÇ EL SIKTIM”

Hırsızları fark ederek yakalayan Rıdvan Karataş, “Ben gece apartmanda güvenlik olarak çalışıyorum. O esnada gözüm kameraya takıldı. Kameraya baktığımda 4 kişinin geldiğini gördüm. Hırsızlık yapacak şekilde yolu kesmeye başladılar. Bir baktım ki demirden biri yukarıya çıkmaya başladı. Sonra üst kata çıkarak pencereyi açıyor, ardından içeriye girdi. O esnada ben dışarıya çıktım ve hırsızlardan birini yakaladım ve polise teslim ettim. Koşup yakaladım, silahımı çektim ve birkaç el sıktım. Sonra çıkmaz sokakta biraz dövdüm. Olaydan 1 gün önce de hemen yanındaki inşaatı soydular. Evden televizyon çalıyorlardı, iple aşağıya indirmeye çalıştılar. O sırada ben engel oldum ve indiremediler. Hiç korkmadım. Çünkü üstlerinde bana zarar verecek bir şey olmadığını biliyordum, suçüstü yakaladım” dedi.

Son Güncelleme: 22.02.2018 10:19
Anahtar Kelimeler:
BeyoğluGüvenlik GörevlisiRıdvan Karataş
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