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Gürültü yapanları uyaran kişi bıçaklanarak öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde çevreye rahatsızlık veren şahısları uyaran kişi, bıçaklanarak öldürüldü.

19 Aralık 2017 Salı 09:14
Gürültü yapanları uyaran kişi bıçaklanarak öldürüldü

Mithatpaşa Mahallesi’nde mobilyacılık yapan Yunus Kazan (35), gece saatlerinde 2805. Sokak’ta çevreye rahatsızlık veren şahısları uyarmak istedi. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Kazan, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekiler tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kazan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yunus Kazan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yunus Kaya’nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 19.12.2017 10:44
Anahtar Kelimeler:
MersinTarsusYunus Kazan2805. Sokak
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