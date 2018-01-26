Güpegündüz iş yerinden bilgisayar çaldılar

Olay, 20 Ocak günü Şişli Akar Caddesi’ne bulunan bir tekstil mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Bahri Y. isimli hırsız önce mağazaya girerek etrafı gözetledi. Çevrede kimsenin olmadığını gören şüpheli, mağazanın girişindeki iş yeri sahibinin odasına girdi. İçeride bir süre duran hırsız kapıya gelerek bir daha kontrol edip, içeriye girdi ve bilgisayarı alarak kaçmaya çalıştı. Odadan koşarak çıkan hırsızın kapıyı zorladığını gören mağaza çalışanları şüpheliyi kovalarken, mağaza çalışan bir kadın ise şoka girdi.

Hırsızı kovalayan Ömer Gül, o sırada yoldan geçen polis aracını fark ederek durumu bildirdi. Polisleri gören hırsızlık zanlısı Bahri Y. , elindeki dizüstü bilgisayarı yola fırlatarak kaçmaya devam etti. Yaklaşık 100 metre ileride yakalanan zanlı, kelepçelenerek polis aracına bindirildi. Bir polis memuru da zanlının fırlattığı dizüstü bilgisayarı bulmak üzere yol üzerinde arama yaptı. Kısa sürede bulunan dizüstü bilgisayar incelenmek üzere emniyete götürülürken, zanlı alkollü olduğunu iddia ederek, serbest bırakılmasını istedi.

“TERLİKLE PEŞİNDEN KOŞTUM”

Zanlıyı ayağında terlikle kovalayan mağaza çalışanı Ömer Gül, “Birdenbire dükkana girdi. Müşteri sandım. Ondan sonra baktım. Bilgisayarı aldı. Kaçtı. Arkasından yetişemedik. Ekipler geldi. Terlikle peşinden koştum. Ondan sonra bir ekip daha geldi. Hemen yakaladılar. Laptop çaldı. Polis arkadaş getiriyor. Yere attı laptopu” dedi. Yaşanan hırsızlık, mağazanın güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü