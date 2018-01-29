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Güpegündüz dükkanı soydular

İstanbul Ümraniye’de yüzleri kapalı hırsızlar, güpegündüz elektrik tesisatı satan bir işyerini soydu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:19
Güpegündüz dükkanı soydular

Hırsızlık olayı, 11 Ocak Perşembe günü saat 08.00 sıralarında Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli ve kapüşonlu 5 hırsız, sabah saatlerinde siyah renkli bir minibüs ile sokağa geldi. Elektrik tesisatı satan dükkanın kapısına gelen hırsızlar, yanların götürdüğü demir kesme makasıyla kapının kilidini kırdı. Hırsızın biri kapıyı kırarken diğerleri de etrafı gözledi. Kapıyı kırdıktan sonra içeriye giren hırsızlar, çok miktarda ve sayıda tesisatı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların geldiği ve içeriye girmeye çalıştığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Güncelleme: 29.01.2018 09:28
Anahtar Kelimeler:
ümraniyeSoygunİstanbul
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