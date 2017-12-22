Güngören'de güpegündüz daireyi böyle soydular

Olay geçtiğimiz gün Güngören Merter mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir binada tamirat yapıldığını gören üç hırsız güpegündüz binaya girdi ve bir dairenin kapısını kırarak soydu. Hırsızlar içerisinde daire sahibinin düğün fotoğraflarının yer aldığı bilgisayar, fotoğraf makinesi ve çok sayıda değerli eşyayı aldı. Son olarak da dolapta bulunan eşyaları üzerine giyen hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek kayıplara karıştı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde üç hırsız binaya gayet rahat bir şekilde geliyor. İçeriye giren hırsızlar kısa bir süre sonra ellerinde çaldıkları eşyalar ile evden çıkıyor ve yürüyerek kayıplara karışıyor.