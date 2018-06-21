Güney Kıbrıs’ta çıkan yangın KKTC’yi alarma geçirdi

Güney Kıbrıs Rum kesiminin batı bölgesinde bulunan Pirgo bölgesinde çıkan yangın KKTC’de alarma neden oldu.

Güney Kıbrıs’ta geniş bir alana yayılan yangının KKTC’e tarafına geçme riski nedeniyle Pirgo köyü bölgesinden kuzeye geçme ihtimaline karşı tedbir alındı. Rum kesiminin yangını söndürmek için helikopter ve 50 itfaiye aracı iş makinaları ile yangın söndürme çalışması sürüyor. Havanın kararması ve rüzgardan nedeniyle yangının söndürülemediği belirtildi.

İSRAİL’DEN YARDIM TALEBİ

Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail’den yangın söndürmek için yardım istedi. İsrail’in sabah saatlerinde üç yangın söndürme uçağı ile çalışmalara destek vereceği öğrenilirken, KKTC Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada yangının KKTC topraklarına geçme ihtimaline karşı bölgeye asker, polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri sevk edilerek tedbir alındığını belirtti.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)