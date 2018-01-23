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Gülsüm annenin Umut’u toprağa verildi

Antalya’da, Gülsüm Kabadayı’nın 10 yıldır bakımını üstlendiği ve sabah saatlerinde hayatını kaybeden Rus asıllı olduğu tahmin edilen 26 yaşındaki ’Umut’ son yolculuğuna uğurlandı.

23 Ocak 2018 Salı 15:15
Gülsüm annenin Umut’u toprağa verildi

Antalya’nın Aksu ilçesinde 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından felç olan ve ’Umut’ olarak bilinen 26 yaşındaki Mustafa Öz, 10 gün önce tedaviye alındığı hastanede zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden bu sabah yaşamını yitirmişti. Özel hastane morgundan cenazesi alınan ‘Umut’ için Merkez Çayırlı Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Umut’un koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı’nın yanı sıra eski eşi Zekeriya Ağar, çocukları Tunahan, Mehmet Ali ve Firdevsi Güzel Ağar, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu,Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Umut’a destek olan çok sayıda hayırsever anne ve birkaç Rus vatandaşı katıldı. Cami avlusunda Umut’un son giydiği yeşil tişörte koklayarak, ağlayarak taziyeleri kabul eden Gülsüm Kabadayı, Umut’u yoğun bakımlardan kurtaramadığını belirterek, bu kez beceremediğini söyledi.

Umut’a bir yoğun bakımda kavuştuğunu bir yoğun bakımda kaybettiğini dile getiren Kabadayı, “Sevgimi verdim. Bu kez olmadı. Nefesim yetmedi. Kendimi buna hazırlamamıştım. Annesi alacak zannettim. Oğlum oturuyordu, gülüyordu. Umut’tu o. Doğum günleri yaptım. Büyük büyük pastaları severdi. 10. doğum gününü kutlamıştım. Anne demiyor, boncuk boncuk bakmıyor artık” diye konuştu.

Cenazenin cami avlusuna gelmesiyle tabuta sarılan Gülsüm Kabadayı, “Benim 4 oğlum var demiştim, kuzum, Sen nerelere gidiyorsun umudum. Boncuk gözlüm dört taneydiniz. Nasıl ayrılacağız. Umudum. Allah’ım senden geldi sana gidiyor. Ama çok sevmişiz. Biz onu çok sevdik. Ciğerlerim yanıyor. Oğluma yakışmadı bu ölüm. Hazırlıklı değildim. Tedavisi için dünyayı ayağa kaldırdım ama kaybettim” diyerek feryat etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Umut’un naaşı Paşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Son Güncelleme: 23.01.2018 15:20
Anahtar Kelimeler:
Gülsüm KabadayıUmutAntalya
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