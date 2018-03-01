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Gülen’in akrabasına 7 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen’in kuzeninin kızı olan ve Kocaeli’de 19 aydır tutuklu yargılanan Şuheda Gülen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

01 Mart 2018 Perşembe 14:37
Gülen’in akrabasına 7 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen’in kuzeninin kızı olan ve Kocaeli’de 19 aydır tutuklu yargılanan Şuheda Gülen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen soruşturmada bugün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in akrabası Şuheda Gülen bugün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Daha önceki duruşmalarda Şuheda Gülen’in örgütün haberleşmede kullandığı ’Eagle’ adlı programın kullanıcısı olduğu mahkemeye rapor edilmişti. Son savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Şuheda Gülen daha önceki celselerde verdiği ifadeyi tekrarlayarak, "24 Temmuz’da gözaltına alındım. Ben 574 gündür tutukluyum. Suçumun ne olduğunu, neden tutuklu olduğumu bilmiyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.

Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti Şuheda Gülen’in 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. +

(Yağmur Sezin Güner/İHA)
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