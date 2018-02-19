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Gülen’i izlerken yakalanan doktorlar tutuklandı

Adıyaman’da FETÖ’nün akademisyenlerden sorumlu firarı imamı ile birlikte araç içerisinde Fetullah Gülen’in videosunu izlerken yakalanan doktorlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

19 Şubat 2018 Pazartesi 23:00
Gülen’i izlerken yakalanan doktorlar tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün Adıyaman akademisyenler sorumlusu olan ve aranan ‘İsa’ ve ‘İsmail’ kod adlı İlyas B.’nin örgütsel faaliyetlere devam ettiğini tespit etti. Polis, İlyas B.’nin içinde bulunduğu otomobile geçtiğimiz günlerde operasyon düzenledi. Otomobil içerisinde İlyas B. ile Adıyaman Üniversitesinde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Hacı P. ve Yrd. Doç. Dr. Recai K., FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in videolarını izleyip, toplanan himmet paralarının dağıtımını yaptıkları esnada polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda İlyas B.’nin örgütün güncel olarak kullandığı ‘Falcon’ adlı gizli mesajlaşma uygulaması yüklü telefonu, 3 bin TL himmet parası ile örgütsel iletişimde kullanılan telefon ele geçirildi. Polis operasyonu genişleterek, FETÖ’nün akademisyen imamı İlyas B. ile irtibatlı olduğu belirlenen araştırma görevlisi L.A. ve Ahmet T., Başhekim Yardımcısı Dr. Suat Ç., aile hekimi Dr. O.S.’nin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, emniyette sorguları tamamlanarak Adıyaman Adliyesine sevk edildi. 7 şahıstan Ahmet T., Suat Ç., Recai K., Hacı P. ve İlyas B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken O.S. ile L.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 20.02.2018 09:56
Anahtar Kelimeler:
FetöFetullah Gülen VideoAdıyaman
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