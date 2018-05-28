Güce’de teröristlerle sıcak temas

Giresun’un Güce ilçesinde dün akşam saatlerinde bir grup teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Giyimli mahallesine bağlı Şaban Kalesi mevkiinde JÖAK Timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından terörist grup havanın kararması ile kaçarken, timler terörist grubu takibe aldı. Çatışmanın ilçe merkezine 3-4 km mesafede meydana geldiği öğrenilirken, bölgede operasyonların sürdüğü ve terörist grubu takip için bölgeye takviye ekip sevk edildiği kaydedildi.

(İHA)