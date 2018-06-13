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Gri listedeki terörist öldürüldü

Tunceli’de güvenlik güçlerine saldırı amacıyla hazırlanan EYP’nin, atılan top atışları sonucu patlatılması nedeniyle gri listede aranan ve Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat’ın şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenen Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol isimli terörist etkisiz hale getirildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 19:04
Gri listedeki terörist öldürüldü

Tunceli’de güvenlik güçlerine saldırı amacıyla hazırlanan EYP’nin, atılan top atışları sonucu patlatılması nedeniyle gri listede aranan ve Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat’ın şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenen Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol isimli terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla belirlenen hedeflere yönelik yapılan top atışlarının, güvenlik güçlerimize saldırı amacıyla hazırlanan EYP düzeneğini infilak ettirmesi neticesinde, Terör Arananlar Gri Listede bulunan ‘Ferhat Dersim’ kod adlı Ertan Erol isimli BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST, ŞEHİT BİNBAŞININ FAİLİ ÇIKTI

Açıklamanın devamında, "Etkisiz hale getirilen BTÖ mensubunun 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen operasyon esnasında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi olayının da faili olduğu değerlendirilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)
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