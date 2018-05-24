Gözaltına alındılar !

Batman’da arkalarından konuştuğunu ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak, bıçakla tehdit edip döven ve bunları kameraya çeken 3 genç kız gözaltına alındı.

Batman’da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) söz konusu olayı gündeme getirmesinin ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yeri basılan İ.D.’ye ulaşan polis, ifadesini aldı. İ.D., ifadesinde, kızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, isim bilgilerini paylaştı. Bunun üzerine saldırgan kızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kızlardan ikisi telefonla aranıp, emniyete çağrılırken, diğeri de evinde gözaltına alındı. Saldırgan kızların, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Osman Arslan /İHA)