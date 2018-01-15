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Görme engelli adam önce darp sonra gasp edildi

Başkent’te görme engelli bir adam, eve çağrılıp elleri ve ayakları bağlanarak önce darp sonra gasp edildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:13
Görme engelli adam önce darp sonra gasp edildi

Çöpten topladığı katı atık maddeleri satarak Ankara’da çok sayıda engelli vatandaşa tekerlekli sandalye almasıyla hem de 112 Acil Servis ekiplerinin kendisiyle ilgilenmediğini iddia edip, evini ve kendini yakmak istemesiyle tanınan 48 yaşındaki görme engelli Dursun Pertesoy, bu kez evin içerisinde ayakları ve kolları bağlanarak darp ve gasp edilmesiyle gündeme geldi. 

İddiaya göre, yüzde 91 görme engelli olan Dursun Pertesoy, yaşlı annesi ve kendisine bakması için internet üzerinden hasta bakıcısı ilanı verdi. Birkaç gün sonra telefonla arayan Derya P., hasta bakıcısı olduğunu söyleyerek Pertesoy ile görüşme talebinde bulundu. Pertesoy, bir çay bahçesinde detayları görüşmek üzere Derya P. ve erkek arkadaşıyla buluşularak yatılı kalabilecek bir hasta bakıcısı aradığını aktardı. Derya P. ise yatılı kalamayacağını söyleyerek teklifi kabul etmedi.

Sohbetin ilerlemesi üzerine Derya P. ve arkadaşı, Dursun’a bir dükkan kiraladıklarını nasıl değerlendirebileceğini sordu. Dursun ise danışmanlık veya temizlik firması oluşturabileceklerini söyledi. Samimiyeti ilerleten Derya P. ve arkadaşı, Dursun’un kişisel bilgileri ile internet üzerinden şirket kurarak reklam verdi. Daha sonra kiraladıkları dükkanı şube olarak açması için engelli vatandaştan kredi çekmesini istedi. Pertesoy, kendilerinin neden kredi çekmediğini sorması üzerine birisi üzerinde haciz olduğunu diğeri ise aranan bir kişi olmasından dolayı kredi çekemeyeceklerini söylediler. Çeşitli bankalardan 45 bin lira tutarında kredi onaylanması üzerine bankaya gittiler. Banka görevlisi e-devlet şifresi olmadan krediyi veremeyeceğini aktardı. Yaşlı adam, Derya P. ile birlikte PTT’ye giderek şifreyi alıp bankaya tekrar döndü. Durumdan şüphelenen Pertesoy, dolandırıldığını düşünerek bankadan hava alma bahanesiyle dışarıya çıkarak kaçtı. 

Bankadan çıktıktan sonra evine gelen Pertesoy’u arayan Derya P., bu kez de 250 lira karşılığında birlikte olmak istediğini, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini söyledi. Engelli adam, parayı vermeyi kabul etti ancak ilişki istemediğini söylemesine rağmen Derya P. teklifi kabul etmedi. 

GÖRME ENGELLİ YAŞLI ADAMI DÖVDÜLER SONRA VİDEO KAYDINA ALDILAR 

Sabah saatlerinde Derya P.’nin evine giderken parayı vereceğini ama ilişki istemediğini tekrar belirtti. Derya P. kapıyı açarak Dursun’u eve aldı. Görme engelli olmasından yararlanıp oturduğu yerin karşısına telefon yerleştirerek video kaydı almaya başladılar. Diğer odada olan Derya P.’nin kardeşi ve arkadaşı içeri girerek görme engelli Pertesoy’a, vurmaya başladı. Birlikte ayaklarını ve kollarını bağlayarak darp etmeye devam ettiler. Yaşlı adamın eline telefonları vererek ilk başta 10 bin lira daha sonra inandırıcı olsun diye 8 bin lira borcunun olduğunu söyleterek video kaydına aldılar. 

YAŞLI ADAMI ATKI İLE BOĞMAYA ÇALIŞTI 

Derya P.’nin kardeşi, yaşlı adamın boynuna atkıyı dolayarak boğmaya çalıştı. Bu sırada Derya P.’nin müdahale etmesiyle bıraktı. Pertesoy, hasta ve engelli olduğunu söylemesine rağmen küfür edilerek cebinde bulunan 250 lira parasını, evinin anahtarı, telefonları ve kimlikleri alınarak gasp edildi. Derya P. ve kardeşi, Pertesoy’u elleri bağlı şekilde Polis Merkezine götürülerek taciz iddiasıyla teslim etti. 

Polis Merkezi’nde Pertesoy, bir engelliyi alı koyma, gasp, darp, hakaret suçlarından dava açılması talebinde bulundu. İddiaya göre, Baro tarafından gönderilen avukat, Pertesoy’un ifadesini alırken 8 yıl ceza alacağını 80 saniyelik video görüntüsünün olduğunu söyleyerek davadan vazgeçirdi. 

Can güvenliğinin olmamasından dolayı savcılığa koruma talebinde bulunan Pertesoy, korkudan dışarı çıkamadığını, bu kişiler tarafından tuzak kurulduğunu söyledi. 

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