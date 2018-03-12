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Gondol sefası az kalsın kötü bitiyordu

Bursa’da gondolda mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

12 Mart 2018 Pazartesi 19:47

Bursa’da gondolda mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Mihraplı Parkı’nda meydana geldi. Havaların ısınmasını fırsat bilen 5 kişi, kiralık gondolla sefa sürmek istedi. Su seviyesinin yetersiz olması sebebiyle derenin ortasına saplanan gondolda mahsur kalanlar, telefonla polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Mahsur kalanlar çekilen çelik halata tutunarak kıyıya alındı.

(İHA)
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