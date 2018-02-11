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Gölcük'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11 Şubat 2018 Pazar 19:58
Gölcük'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Olay, Gölcük Amiral Sağlam Caddesi 36. Sokak’ta bir parkeci dükkanında meydana geldi. Özkan E.’ye ait bir iş yerinde iddiaya göre alacak verecek meselesinden çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında şahıslar yanlarında getirdikleri silahları kullanınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Olayda iş yeri sahibi Özkan E., Serhan A., Muhammet K., İrfan A., Murat G. Cabir A. ve Erhan A. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Serhan Aras yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Son Güncelleme: 12.02.2018 09:55
Anahtar Kelimeler:
GölcükKocaeliKavgaAmiral Sağlam Caddesi
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