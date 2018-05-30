Gökyüzü siyaha boyandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan çöplük alanında bulunan on binlerce otomobil ve traktör lastiği bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev aldı. .

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 110 itfaiye ve 156 jandarmaya bildirdi. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangın alanında geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmalarının ardından alevler çevredeki yeşil alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından netleşecek.

(İHA)