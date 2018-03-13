Gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Karacasu Meslek Eğitim Merkezi’nde pişirilen yemekten yiyen öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesi ile Nazilli ve Karacasu Devlet Hastanelerine sevk edilmesinin ardından sağlık kuruluşlarında tedavisi devam eden öğrencileri ziyaret etti. Çandıroğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, “Karacasu Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde taşıma ile gelen öğrencilerimizden ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanemize intikal eden 118 öğrencimiz var. Başhekimimizden aldığımız bilgilere Allah’a şükürler olsun hayati tehlikesi olan bir öğrencimizi yok. Özellikle burada çalışan sağlık çalışanlarımıza ve başhekimimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla yakından ilgileniyorlar. Bizim tek üzüntümüz, Karacasu Meslek Eğitim merkezinde bu taşımalı öğrencilerimizin yemekleri pişiyor. Bununla ilgili biz ayrıca inceleme ve soruşturma süreci başlattık. Çocuklarımızın sağlığı önemli” dedi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise, “Şu anda yaklaşık 80 ila 100 arasında öğrencimiz Nazilli Devlet Hastanesinde. 20-30 kadar öğrencimiz de Karacasu Devlet Hastanesinde müşahede altında. Öğleyin yemiş oldukları yemekten zehirlendikleri şüphesi ile buraya geldiler. Şükürler olsun ki ciddi durumu olan öğrencimiz yok. Gıdaların tarihi ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Bu soruşturma sonucu ortaya çıkacaktır” dedi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, 79 hastayı ambulanslar ile nakillerini Nazilli Devlet Hastanesine sağladıklarını belirterek, “Bu hastalardan 34’ünü durumlarının ciddiyetinden değil, acili rahatlatmak adına yatırdık. Tetkikler yapılıyor. Tetkiklerden sonra değerlendireceğiz. Şu durum stabil. Sıkıntılı bir durum yoK” dedi.

(Ali Soydemir /İHA)