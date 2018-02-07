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Geri manevra yapan aracın altında kalan kadın öldü

İstanbul Kartal’da bir çocuk yuvasının önünde geri manevra yapan aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:59
Geri manevra yapan aracın altında kalan kadın öldü

Olay, Kartal Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan Emrullah Turanlı Çocuk Yuvasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. yönetimdeki 34 SH 1447 plakalı servis aracı, geriye doğru geldiği sırada Elif Özdemir’i (37) altına aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Özdemir’in ezilerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özdemir’in cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Servis şoförü Hasan K. ise gözaltına alındı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Özdemir’in yakınları sinir krizi geçirdi. Özdemir’in çocuk yuvasında çalıştığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 07.02.2018 11:07
Anahtar Kelimeler:
KartalElif özdemirEmrullah Turanlı çocuk Yuvasıçanakkale Caddesi
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