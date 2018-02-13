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Genç kadının 4. kattan kamyonet kasasına düştü

İstanbul Cihangir’de yaşadığı binanın 4. katındaki dairesinden aşağı düşen genç kadın sokak üzerindeki kamyonetin kasasına yüzüstü düşerek hayatta kaldı.

13 Şubat 2018 Salı 09:39
Genç kadının 4. kattan kamyonet kasasına düştü

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Pürtelaş Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 6 katlı bir binanın 4. katında yalnız yaşayan Deniz Uysal (30), iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle kendini pencereden aşağıya attı. Metrelerce yükseklikten boşluğa inen genç kadın, sokak üzerinde park halinde olan bir kamyonetin kasasına yüzüstü düştü. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak boyunluk taktı. Ardından sedyeye alınan kadın ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu.

Genç kadının pencereden atlarken gören çevredeki vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Olayı gören bir kadın, “Camdaydı, bir anda kendini attı. Yok düşmedi, kendini attı. Atlayınca arabanın üstüne düştü. Yalnız yaşıyordu, evinde kimse yoktu. Kendini açık olan camdan attı” dedi. Olay yerine gelen mahalledeki vatandaşlar ise kadının kendini nereden attığını anlamaya çalıştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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