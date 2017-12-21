Gemide çalışan işçi 8 metre yükseklikten düştü

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Kordonboyu, Kumcular İskelesi’nde ki bir yük gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek üzere olan Mehmet Ayatan (28) isimli mürettebat, gemi üzerinde yürürken dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten ambara düştü. Olayın ardından gemide çalışan diğer mürettebatlar, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından mürettebatı halat yardımı ile ambardan çıkarttı. Ambardan çıkartılan Ayatan, sağlık ekipleri tarafından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Ayatan’ın son durumu ile ilgili, belinde ve kolunda kırık olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.