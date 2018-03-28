Gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Beşiktaş’ta, iddiaya göre gece kulübüne alınmayan şahıs, güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlik görevlilerinin de karşılık vermesi üzerine saldırgan ölürken 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Olay İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde saat 04.30’da meydana geldi. İddialara göre, bir vatandaşla güvenlik görevlileri arasında mekana alınmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gece kulübüne girmesine müsaade edilmeyen U.K., yanında bulundurduğu silahı çıkararak rastgele ateş açmaya başladı. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşandı. Açılan ateş sonucu gece kulübüne girmek isteyen U.K ve 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde gece kulübüne girmek isteyen U.K’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 2 güvenlik görevlisi ise ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgini inceleme başlattı.

(Aydemir Kadıoğlu – Selim Bayraktar/İHA)