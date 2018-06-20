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Gaziantep’te damat cinneti: 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te cinnet getiren bir kişi ayrı yaşadığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü. Yaralanan kayınbiraderin ise ölü taklidi yaparak kurtulduğu öğrenildi. Öfkeli damat katliamın ardından 1 yaşındaki kızını da alarak kaçtı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:26

Gaziantep’te cinnet getiren bir kişi ayrı yaşadığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü. Yaralanan kayınbiraderin ise ölü taklidi yaparak kurtulduğu öğrenildi. Öfkeli damat katliamın ardından 1 yaşındaki kızını da alarak kaçtı.

İddiaya göre, Gaziantep’in Nizip ilçesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Eyyüp Y. evinden aldığı pompalı tüfekle Bahçeli Mahallesi’ndeki kayınpederi ile yaşayan boşanma aşamasında olduğu eşi Gülşen’in bulunduğu eve gitti. Eşi ve ailesi ile tartışmaya başlayan şahıs, eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini vurdu. Şahsın eşi Gülşen, 48 yaşındaki kayınbaba Bekir Köse ve kayınvalide Gülsüm Köse olay yerinde hayatını kaybederken, kayınbirader Yunus Köse ise ağır yaralandı. Olayın ardından 1 yaşındaki kızını yanına alan Eyyüp Y. evden ayrıldı.

DAKİKALARCA ÖLÜ NUMARASI YAPMIŞ

Olayda yaralanan Yunus Köse’nin ölü taklidi yaptığı öğrenildi. Dakikalarca hareketsiz yatan Yunus Köse’nin, Eyyüp Y.’nin evden çıkmasının ardından komşularından ve sağlık ekiplerinden yardım istediği ileri sürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kayıplara karışan Eyyüp Y.’yi arıyor.

(Ömer Yayla/İHA)
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