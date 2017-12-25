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Gaz pedalı takılı kalan halk otobüsü 9 araca çarptı

Şanlıurfa’da gaz pedalı takılı kalan belediye halk otobüsü, 9 araca çarptı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:26
Gaz pedalı takılı kalan halk otobüsü 9 araca çarptı

Kaza, öğle saatlerince Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Uçaksavar Kavşağından toplama merkezine doğru gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AG 968 plakalı otobüs, gaz pedalı takılı kalınca yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlardan biri elektrik panosu ile trafik işaret direğini yerinden sökerek iş yerine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken 9 araçta maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemenin ardından kaza yapan otobüs ile araçlar olay yerinden götürüldü.

Kazanın olduğu esnada aracının içerisinde oturduğunu söyleyen Abdullah Demir, tek tesellilerinin kazada can kaybının olmaması olduğunu belirtti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 25.12.2017 15:29
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaHalk Otobüsü KazaBamyasuyu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
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