Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 20°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
112288
ALTIN
174.507
DOLAR
4.0292
STERLİN
5.7318
EURO
4.9861
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Gaybubet evinden Fetullah Gülen imzalı saat çıktı

Adana’da Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) gaybubet evinde yapılan baskında iki örgüt üyesi yakalandı. Evde yapılan aramada 20 bin lira para ve Fetullah Gülen imzalı saat ele geçirildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:15
Gaybubet evinden Fetullah Gülen imzalı saat çıktı

Adana’da Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) gaybubet evinde yapılan baskında iki örgüt üyesi yakalandı. Evde yapılan aramada 20 bin lira para ve Fetullah Gülen imzalı saat ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Nisan günü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi Yasin K. ve Turgut K.’nın Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesi’nde örgütün gaybubet evinde saklandığı istihbaratını aldı. Polis adresini belirlediği eve baskın yaptı. Zanlılar kapıyı açınca gelen şahısların polis olduğunu anlayarak kapıyı kapatmaya çalıştı. Polis kapıyı açıp şahısları gözaltına almak istedi ancak zanlılar polise direndi. Polis, zanlıları kelepçeleyerek gözaltına alıp emniyete götürdü.

TERÖRİST BAŞI İMZALI SAAT

Polis ekipleri evde yaptıkları aramada Yunus K.’nın kullandığı odada bir saat buldu. Polis saati incelediğinde üzerinde terörist başı Fetullah Gülen’in imzası olduğu görüldü. Saate el konulurken saatin markasının Türkçe’ye çevrildiğinde "kaçış" anlamına geldiği tespit edildi. Saatlerin terörist başı tarafından örgütte önem verdiği ve yaptığı faaliyetlerden memnun kaldığı üst düzey yöneticilere gönderdiği, markanın da bir gizli mesaj olabileceği üzerinde duruluyor. Ayrıca evde yapılan aramada 20 bin lira para da ele geçirildi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDILAR

Polisin zanlıları tıp fakültesindeki öğrencileri ağlarına düşürerek örgüte katıp daha sonrada sınavlara sokarak doktor olarak kamu hastanelerine yerleştirdikleri iddiasıyla aradıkları öğrenildi. Zanlıların bu nedenle yakalandıklarında polise sahte kimlik gösterdiği polisin ise zanlıları tanıdığı için inanmadığı ve parmak izi çalışmasında şahısların asıl kimliklerinin ortaya çıktığı kaydedildi. 10 gün boyunca emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar etkin pişmanlık yasasından faydalanmadı. Evden çıkan Fetullah Gülen imzalı saati inkar eden zanlıların "nereden geldiğini bilmiyoruz" dedikleri, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Örgütün gizli iletişim ağı olan ByLock’u kullandığı öğrenilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polatlı’daki darbe davasında karar
Polatlı’daki darbe davasında karar
Akaryakıt tankeriyle öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı
Akaryakıt tankeriyle öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı
Polatlı Topçu ve Füze Okulu davasında karar
Polatlı Topçu ve Füze Okulu davasında karar
Hakkari’de 19 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi
Hakkari’de 19 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi
Eylem hazırlığındaki 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı
Eylem hazırlığındaki 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı
Jandarmadan kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın
Jandarmadan kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim