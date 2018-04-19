Gaybubet evinden Fetullah Gülen imzalı saat çıktı

Adana’da Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) gaybubet evinde yapılan baskında iki örgüt üyesi yakalandı. Evde yapılan aramada 20 bin lira para ve Fetullah Gülen imzalı saat ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Nisan günü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi Yasin K. ve Turgut K.’nın Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesi’nde örgütün gaybubet evinde saklandığı istihbaratını aldı. Polis adresini belirlediği eve baskın yaptı. Zanlılar kapıyı açınca gelen şahısların polis olduğunu anlayarak kapıyı kapatmaya çalıştı. Polis kapıyı açıp şahısları gözaltına almak istedi ancak zanlılar polise direndi. Polis, zanlıları kelepçeleyerek gözaltına alıp emniyete götürdü.

TERÖRİST BAŞI İMZALI SAAT

Polis ekipleri evde yaptıkları aramada Yunus K.’nın kullandığı odada bir saat buldu. Polis saati incelediğinde üzerinde terörist başı Fetullah Gülen’in imzası olduğu görüldü. Saate el konulurken saatin markasının Türkçe’ye çevrildiğinde "kaçış" anlamına geldiği tespit edildi. Saatlerin terörist başı tarafından örgütte önem verdiği ve yaptığı faaliyetlerden memnun kaldığı üst düzey yöneticilere gönderdiği, markanın da bir gizli mesaj olabileceği üzerinde duruluyor. Ayrıca evde yapılan aramada 20 bin lira para da ele geçirildi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDILAR

Polisin zanlıları tıp fakültesindeki öğrencileri ağlarına düşürerek örgüte katıp daha sonrada sınavlara sokarak doktor olarak kamu hastanelerine yerleştirdikleri iddiasıyla aradıkları öğrenildi. Zanlıların bu nedenle yakalandıklarında polise sahte kimlik gösterdiği polisin ise zanlıları tanıdığı için inanmadığı ve parmak izi çalışmasında şahısların asıl kimliklerinin ortaya çıktığı kaydedildi. 10 gün boyunca emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar etkin pişmanlık yasasından faydalanmadı. Evden çıkan Fetullah Gülen imzalı saati inkar eden zanlıların "nereden geldiğini bilmiyoruz" dedikleri, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Örgütün gizli iletişim ağı olan ByLock’u kullandığı öğrenilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)