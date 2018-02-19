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Fuhuş tuzağına düşürülen 140 yabancı kadın kurtarıldı

Yurt dışından kandırarak İstanbul’a getirdikleri kadınları fuhşa zorlayan çeteye operasyon düzenlendi.

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:48
Fuhuş tuzağına düşürülen 140 yabancı kadın kurtarıldı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışından kandırarak İstanbul’a getirdikleri kadınları fuhuşa zorlayan bir çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip ardından yaklaşık 250 polis ile 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 eve yapılan baskınlarda çete yöneticilerinin de olduğu 3’ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Çetenin fuhuş yaptırdığı 140 kadın ekipler tarafından kurtarılırken, bunların 90 tanesinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Konu hakkında derinlemesine araştırma yapan Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, çetenin şebekenin fuhuş yaptırdıkları kadınları, yurt dışındaki elemanları aracılığı ile yüksek maaşla iş bulma vaadi vererek kandırdıkları öğrenildi. Bu şekilde İstanbul’a getirilerek pasaportlarına el konulan kadınların daha sonra borçlandırılarak zorla fuhuşa zorlandıkları belirlendi.

HIV VİRÜSÜ TAŞIDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan kurtarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen ve kadınlardan 2’sinin HIV virüsü taşıdığı, 13’ünün ise cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdıklarının tespit edildi. Ülkelerinde doktor, öğretmen ve kuaförlük gibi meslekleri olduğunu söyleyen kadınlar, para karşılığı fuhuş yaptıklarını ifade etti. Şubedeki işlemleri tamamlanan çete üyesi 17 kişi adliyeye sevk edildi. İfadelerini tamamlanan yabancı uyruklu 90 kadının ise yurt dışına gönderilme işlemlerine başlatıldı. 50 Türk kadın ise ifadeleri alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

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