Freni patlayan halk otobüsü yan yattı: 29 yaralı

Kahramanmaraş’ta içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu halk otobüsü, frenin patlaması sonucu iki araca çarparak yan yattı. Kazada 1’i şoför, 28 öğrenci olmak üzere 29 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Menderes Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücünün ismi belirlenemeyen halk otobüsü içerisinde 28 öğrenciyle birlikte Yedikuyular Kayak Merkezi dönüşü sırasında Fetih Bulvarı’ndan inişi sırasında freni patladı. Freni patlayan halk otobüsü, yol kenarında bulunan iki araça çarparak yan yattı.

Kazada, sürücü ile birlikte otobüsün içerisinde bulunan biri ağır 28 öğrenci yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrencilerin birçoğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammet Özer /İHA)