Çorum’da otomobiliyle ara sokağa girmeye çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca yayaların arasına daldı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Çöplük Çarşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle ara sokağa girmeye çalışan bir kişi, iddiaya göre fren yerine gaza basınca kontrolünü kaybederek önce yoldaki bir yayaya ardından da motosikletiyle bekleyen bir kişiye çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi olay yerine çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)