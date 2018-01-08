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Fren yerine gaza basan kadın sürücü dükkana daldı

İstanbul Bahçelievler’de fren yerine gaz pedalına basan kadın sürücü, yol üzerindeki bir dükkanın merdivenlerine daldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:14
Fren yerine gaza basan kadın sürücü dükkana daldı

Olay, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Eski Edirne yolu üzerinde geçtiğimiz günlerde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AP 5518 plakalı aracı kullanan bir kadın sürücü yol üzerinde durmak istediği dükkanın önüne geldiğinde fren ile gaz pedalının yerini karıştırdı. Fren yerine gaza basan kadın, cadde üzerindeki kaldırımları aşıp iç dekorasyon dükkanının merdivenlerine daldı. Dükkan girişlerinin yüksek olması ve kaza anında kaldırımdan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken kaza nedeniyle araçta ve dükkanın merdivenlerinde hasar meydana geldi.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve çekici ekibi, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra dükkanın merdivenlerine çıkan aracı olay yerinden kaldırarak götürdü. Dükkanın merdivenlerinden kaldırılırken sürücünün olmadığı görülürken çevredeki vatandaşlar kadın sürücünün okuldan çocuğunu almaya gittiğini iddia etti.

Kadın sürücünün fren ile gaz pedalını karıştırdığını belirten dükkan sahibi Kadir Güneş, “ Ben burada duruyordum, telefonla konuşuyordum. Kadın sürücü yoldan direk buraya gelerek fren yerine gaza bastı. Kaldırımlara vurarak merdivenlerden yukarı çıktı. O sırada kaldırımdan geçen kimsenin olmaması olası bir can kaybının yaşanmasını engelledi ”dedi.

Son Güncelleme: 08.01.2018 10:00
Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerKocasinan MahallesiFren Yerine Gaza BastıKadın Sürücü
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