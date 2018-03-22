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Fransa’da göstericiler ile polis çatıştı

Fransa’nın başkenti Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşıtı düzenlenen protesto gösterisinde göstericiler polis ile çatıştı.

22 Mart 2018 Perşembe 20:52

Fransa’nın başkenti Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşıtı düzenlenen protesto gösterisinde göstericiler polis ile çatıştı.

Fransa’da demiryolu çalışanları hükümetin yapmayı düşündüğü reformlar sonucu iş kaybı oluşacağı kaygısıyla birçok kentte hükümetin reform planını protesto için sokağa indi. Demiryolu çalışanlarına kamunun diğer kesiminde çalışanlar ile lise öğrencileri de destek verdi.

Başkent Paris’in 12 farklı yerinden yürüyüşe geçen gösteriler, gösteri güzergahındaki bankaların vitrinlerini ve bankamatikleri kırıp zarar verdi. Ayrıca aynı şekilde cadde ve sokaklardaki otobüs duraklarını kıran göstericiler, reklam panolarını da kapitalizmin simgesi olarak niteleyerek kırdılar.

Nation meydanında toplanan lise öğrencileri de yol boyunca yer yer polisle çatışıp sigorta şirketleri ile bankaların vitrinlerini tahrip ettiler.

Göstericiler bu gösterinin Cumhurbaşkanı Macrona bir uyarı olduğunu belirtip gelecek günlerde daha şiddetli gösteriler yapacaklarını söyledi.

(Tansu Sarıtaylı /İHA)
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