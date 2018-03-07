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Fotokapana yakalanan terörist ölü ele geçirildi

Osmaniye’de Amanos dağlarına yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapanlar, PKK’lı teröristleri de görüntüledi. Fotokapana düşen PKK’lı terörist, güvenlik kuvvetlerince silahları ile birlikte ölü ele geçirildi.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:16
Fotokapana yakalanan terörist ölü ele geçirildi

Osmaniye’de Amanos dağlarına yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapanlar, PKK’lı teröristleri de görüntüledi. Fotokapana düşen PKK’lı terörist, güvenlik kuvvetlerince silahları ile birlikte ölü ele geçirildi.

Osmaniye merkeze bağlı Dereobası köyü sınırları içinde bulunan Fenk Yaylası’nda kurulan fotokapanlar PKK’lı bir teröristi de görüntüledi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri fotokopan görüntüsü alınan bölgeye ve teröristlerin kaçış güzergahlarına yönlendirildi. Ayrıca takviye olarak JÖH Tabur Komutanlığı emir komutasında 2 ’Kobra’ bölgeye sevk edildi.

Teröristle sıcak temas sağlayan güvenlik kuvvetleri, 1 teröristi silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirdi. Ayrıca bir teröristin ise yaralı olarak bölgeden kaçtığı tespit edildi. Kaçan teröristlerin takibine devam edildiği, kaçış istikametlerine operasyon faaliyetinin sürdüğü öğrenildi. Ölü olarak ele geçirilen PKK’lı teröristin üzerinde 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 147 fişek, flaş bellek, kütüklük, sim kart, telefon kartı, el aynası, tarak, cımbız, kulaklık, 3 tükenmez kalem, tespih, not defteri, diş fırçası, sigara ağızlığı, çakı, kol saati ve bin ABD doları ile bin lira ele geçirildi.

(Resul Özdil - Selçuk Şavran/İHA)
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