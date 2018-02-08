Firari eski HSYK Genel Sekreteri Kaya yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’ye ait 13’ü Çanakkale’de 1’i İzmir’de olmak üzere toplam 14 ayrı gaybubet evi belirlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisi Mehmet Kaya’nın da aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı.

Gaybubet evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Kaya ve diğer şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.