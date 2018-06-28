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FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Aksaray merkezli 16 ilde FETO/PDY soruşturması kapsamında askeri personele ve mahrem yapılanmasına yönelik haklarında yakalama kararı çıkan 23 şüpheliden 20’si düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:40
FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Aksaray merkezli 16 ilde FETO/PDY soruşturması kapsamında askeri personele ve mahrem yapılanmasına yönelik haklarında yakalama kararı çıkan 23 şüpheliden 20’si düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinde örgüte bağlantıları olduğu tespit edilen 13 subay ve astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yine örgütün polis okulu ile askeri okul öğrenci yapılanmasından sorumlu mahrem imamları oldukları tespit edilen ve aralarında polisinde bulunduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Her 2 karara istinaden harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde Aksaray merkezli olmak üzere Artvin, İzmir, Ankara, Erzincan, Şanlıurfa, Kastamonu, İstanbul, Edirne, Şırnak, Hakkari, Konya, Mersin, Mardin, Adıyaman ve Bingöl illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 askeri personel, mahrem imamlarından ise 7 kişi olmak üzere toplam 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 3 kişinin aranmasına devam edilirken operasyonun sürdüğü öğrenildi.

(Yasin Can/İHA)
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