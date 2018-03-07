FETÖ’nün TSK hücrelerine operasyon

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK hücre yapılanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan Kahramanmaraş merkezli 17 ili kapsayan terör operasyonunda 21 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara, hava, ve deniz kuvvetlerine mensup subaylardan oluşan hücrelere yönelik operasyonda, 17 farklı ilde halen aktif görevde olan 1 binbaşı ve 2 yüzbaşı, açıkta olan 2 yüzbaşı, aktif görevde olan 4 üsteğmen, hakkında adli işlem yapılmış açıkta ve ihraç olan 5 üsteğmen, halen aktif görevde olan 2 üsteğmen olmak üzere toplamda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda dijital eşyalara da el konulurken, gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

(Muhammet Özer/İHA)