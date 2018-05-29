Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
104582
ALTIN
191.589
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.0974
EURO
5.3095
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

FETÖ’nün mahrem 60 subayına operasyon

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ’nün 60 mahrem subayına yönelik 16 ilde yaptığı operasyonda 17 kişi yakalandı.

29 Mayıs 2018 Salı 10:43
FETÖ’nün mahrem 60 subayına operasyon

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ’nün 60 mahrem subayına yönelik 16 ilde yaptığı operasyonda 17 kişi yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün TSK’nın Subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalarda 60 askeri personel belirlendi. Bu şahıslardan 4’ünün Albay, 4’ünün Yarbay, 1’inin Binbaşı, 7’sinin Yüzbaşı, 26’sının Üsteğmen, 15’inin Teğmen ve 3’ünün Astsubay olduğu tespit edildi. 60 askeri personelden 19’u hakkında daha önceden FETÖ soruşturması yapıldığı anlaşılırken,31’i muvazzaf 41 şüpheliye yönelik olarak 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde 17 kişi yakalanarak gözaltına alınırken diğer şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motosikletli trafik magandası yeniden sahnede
Motosikletli trafik magandası yeniden sahnede
Teröristlerin barınma alanlarına yönelik operasyon
Teröristlerin barınma alanlarına yönelik operasyon
Silahlı şahıs operasyonla yakalandı
Silahlı şahıs operasyonla yakalandı
Halk otobüsü seçim bürosuna daldı: 2 yaralı
Halk otobüsü seçim bürosuna daldı: 2 yaralı
Terör operasyonunda 13 gözaltı
Terör operasyonunda 13 gözaltı
Ceset dolu bavulları böyle taşıdılar
Ceset dolu bavulları böyle taşıdılar
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim