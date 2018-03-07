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FETÖ’nün kripto askerlerine operasyon

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün FETÖ’nün kripto askeri yapılanmasına yönelik başlattığı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 40 şüpheliden 15’i gözaltına alındı.

07 Mart 2018 Çarşamba 13:22
FETÖ’nün kripto askerlerine operasyon

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün FETÖ’nün kripto askeri yapılanmasına yönelik başlattığı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 40 şüpheliden 15’i gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri tarafından, Tekirdağ merkezli 10 ilde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirilerken, diğer 25 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İddiaya göre, birçoğu halen görevde olan 40’ın üzerinde askeri personele yönelik yapılan operasyonda, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanan Jandarma Astsubaylar M.Ö. ve A.Ş’nin ifadeleri, örgütün haberleşmede kullandığı yeni yöntemi deşifre etmede etkin oldu. Gözaltındaki şüphelilerin, FETÖ’nün kripto haberleşme programı Bylock’u kullanmayan ancak il imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla birbirleriyle aramalar yaparak irtibat kurdukları belirlenen örgütün askeri yapılanmasında yer aldıkları bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün daha önce de yaptığı 4 farklı operasyonla, 394 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 176 şüpheli tutuklanmıştı.

(İHA)
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