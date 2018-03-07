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FETÖ’nün "eyalet ablası"nın kocası tutuklandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "eyalet ablası" olduğu ileri sürülen kadın öğretmenin kendisi gibi öğretmen olan kocası mahmece tutuklandı.

07 Mart 2018 Çarşamba 13:02
FETÖ’nün "eyalet ablası"nın kocası tutuklandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "eyalet ablası" olduğu ileri sürülen kadın öğretmenin kendisi gibi öğretmen olan kocası mahmece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar sonucu FETÖ/PDY terör örgütü Samsun yapılanmasında, "İlkadım eyalet ablası" olarak tabir ettikleri örgüt yöneticisi seviyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve firarda olan Derya E. ve eşi firari FETÖ şüphelisi Erdal E., saklandıkları gaybubet evinde 9 gün önce yakalanarak gözaltına alınmıştı. Geçen hafta adliyeye sevk edilen Derya E. önce çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verilerek serbest bırakılmış, ardından da savcının itirazı sonucu tutuklanıp 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra bu kez avukatının itirazı sonucu yine ev hapsi verilerek cezaevinden tahliye edilmişti.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Erdal E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Erdal E. tutuklananarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Muhammer Ay/İHA)
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